Ж ивотът пише невероятен сценарий за нас в момента. Наистина сме много щастливи“, възкликна Борис Бекер след появата на петото си дете. Дъщеря му Зое Витория се роди в Милано на 21 ноември – точно година след като на същия ден на 89 г. си отиде майката на тенис легендата. Елвира бе най-близкият довереник за Бекер, който през 2022 г. попадна в британски затвор заради финансови проблеми, като в най-тежкия момент до него бе и настоящата му съпруга Лилиан.

„Това бяха луди 48 часа - първо, раждането на дъщеря ни в петък сутринта, след това моят рожден ден. Фактът, че Зоуи се роди точно на годишнината от смъртта на майка ми, е почти невероятен обрат на съдбата. Животът пише невероятен сценарий за нас в момента. Наистина сме много щастливи“, увери пред „Билд“ 58-годишният Борис, който се радва също на синове Ноа (31 г.), Елиас (26), Амадеус (15) и дъщеря Анна (25) от предишни връзки.

Колкото до името на новото бебе, то идва от гръцки и означава „живот“, а италианското Витория е в чест на бащата на Лилиан – Виктор Монтейро, бивш министър на отбраната и кандидат за президент на Сао Томе и Принсипи. „Име с история. И с любов. Животът е поел напред, този път към по-добро“, обобщи щастливият Борис.