З вездата на Реал Мадрид Джуд Белингам (22) определено не си губи времето, докато се възстановява от операцията на рамото.

Английският национал разпуска с приятелката си Ашлин Кастро (27) на борда на луксозна яхта. Папаршки снимки разкриха как двамата буквално не могат да се откъснат един от друг, докато се припичат на слънцето. На кадрите се вижда как халфът нежно целува своята любима, а после не спира да я гушка. Джуд и американският модел наеха луксозна яхта за 25 000 евро на седмица, като обикалят покрай бреговете на остров Сардиния.

Двамата не пропуснаха да слязат и на плажа, където Ашлин показа новия си бански в няколко различни нюанса синьо. Заради контузията Белингам пропуска световните квалификации на Англия с Андора и Сърбия. Очакванията са, че той ще е готов за игра през октомври.