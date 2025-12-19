З вездата на Реал Мадрид Джуд Белингам се обясни в любов на приятелката си Ашлин Кастро.

Повод за това стана 28-ият рожден ден на красивата американка. Въпреки че са склонни да пазят връзката си дискретно онлайн, английският национал предложи рядък визуален поглед към романса им.

.

Той публикува снимки от тяхната 11-месечна връзка, като нарече Ашлин „любов моя“. Един от кадрите показва Кастро, седнала до камина, облечена с фланелка на Реал с името и номера на Белингам на гърба. Друг пък включва селфи в еднакви бели тоалети, а също така двамата позират за романтични снимки на балкона. След това Кастро сподели кадрите в собствената си история в Инстаграм.

Любопитното е, че преди около половин година Кастро отбеляза по подобен начин 22-рия рожден ден на Белингам, публикувайки техни общи фотоси в социалната мрежа.

Ден по-късно футболистът не пропусна да честити рождения ден и на своята майка Дениз.

„Честит рожден ден на кралицата. Благодаря ти за всичко, което правиш за нас. Обичам те безкрайно“, написа Джуд.