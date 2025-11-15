С ръбкинята Николина Ковачевич, родена като Негош, има вземане-даване с футболист.

Тя сама направи разкритието, но отказа да съобщи името на мъжа до себе си. „Имаме история. В момента все още сме в процес на уточняване на отношенията. Той иска нещо, аз искам друго. Всъщност искам всичко от него. Мисля, че съм го заслужила, той обаче не е склонен да даде всичко“, призна още Николина. Тя допълни, че въпросният футболист не е женен, но играе извън Сърбия и заради това все още не е гледала негов мач.

Госпожица Ковачевич разкрива също така, че още от ранна възраст не се чувствала като Негош, заради това и в по-късен етап от живота си се подложила първо на хормонална терапия, а след това и на естетическа. „В мен винаги е живеела Николина. Нямаше как да бъда мъж“, признава тя и добавя, че е жена, която живее от парите на любовниците си.