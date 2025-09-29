Б ившият национал на Испания Марко Асенсио най-после показа новата си любов Лавиния Леонхард.

По случай рождения ден на базирания в Майорка модел офанзивният футболист публикува снимка в сторито си в Инстаграм. На нея се гушкат с блондинката на яхта във водите край о-в Сардиния.

Асенсио и Лавиния вече не се крият.

Това е първата публична поява на двойката, която криеше досега връзката си. За първи път се заговори, че те имат романс, през февруари. Тогава Асенсио играеше под наем от ПСЖ в Астън Вила. Докато раздаваше автографи след мач с Кардиф за Купата на Англия, до него се появи мистериозна дама. По-късно тя бе разпозната именно като Лавиния.

Иначе Асенсио бе женен за дългогодишната си приятелка Сандра Гарал. Бракът им издържа само една година и през 2024-та те се разделиха. Месеци по-късно Гарал публично обяви връзката си с играча на падел Але Галан. Тя също така опроверга слуховете, че в основата на развода й е изневяра. Преди Асенсио бе в Реал (М), с който спечели три пъти Шампионската лига. Сега е във Фенербахче.