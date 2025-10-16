М адалина Геня се върна в родната Румъния и влезе в палатата на парламента.

Там бившата на Григор Димитров беше сред почетните гости на премиерата на книгата на бизнесдамата Анастасия Соаре „Формата на една мечта“. Родената в Констанца 67-годишна румънка направи кариера в САЩ, където създаде своя козметична линия.

В парламента Мадалина влезе със стил – черен костюм и бяла риза. Преди това, все още в Милано, където живее от дълги години, тя засне секси сесия. В поредица от снимки тя се показва от двора - по оскъден жълт бански под маркуча. „Жена чудо“, написа неин почитател. Жените пък я питат какво да направят, за да са перфектни като нея.