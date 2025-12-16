Коу и Даян официализираха връзката си. Александър бе женена за Лайънъл Ричи в продължение на девет години.

Д вукратният златен олимпийски медалист лорд Себастиан Коу официално показа новата жена до себе си.

Това се случи по време на церемонията за наградите Световната атлетика, чийто шеф е британецът. На събитието той бе придружен от очарователната Даян Александър, бивша съпруга на поп иконата Лайънъл Ричи. Коу и американският модел и дизайнер демонстрираха стил в облеклото.

А също така близост, като той нежно бе обхванал талията й с ръка, докато бяха на червения килим. По информация на „Дейли Мел“ двамата са заедно от няколко месеца, но чак сега са решили да направят връзката си обществено достояние. Прочутият атлет има два брака зад гърба си. От първия с Ники Макървайн има четири деца. Разводът им е през 2002 г. През 2011 г. Коу се жени за интериорния дизайнер Карол Ане. С нея остава до 2020 г. После има годеж с пиар експерта Сара Робъртс, но девет месеца по-късно той е отменен.

Даян Александър е женена за Лайънъл Ричи в продължение на девет години. Разводът им през 2004 г. е шумно отразен от медиите, като се смята, че е струвал на певеца около 20 млн. долара. Даян и четирикратният носител на наградата „Грами“ имат две деца Майлс (31 г.) и София (27 г.).