Б ившата съпруга на ръгбиста Дани Киприани – Виктория, направи шокиращи разкрития за връзката им.

44-годишната брюнетка обяви, че прекратилият кариерата си през 2022-ра флай халф я е оставил с много дългове, а животът й се е превърнал в ад. Той напуска жена си в края на 2023-та, като не й дава никакви обяснения и дори твърди, че тя е откраднала пари от болната му майка и е виновна за финансови обвинения спрямо него. По това време бившият ръгбист взима наркотици и има проблеми с психичното здраве.

„Не съм откраднала нищо от Дани или майка му и бях оправдана от съда по обвинения. Беше лъжа. Поставих името си под много неща, така че бях упълномощена да извършвам плащанията и все още покривам дълговете ни. Дани ме прекара през две години ад - сега мога да продължа с живота си“, сподели Виктория.

Цялата история я стресира много и тя получава инфаркт през февруари, като се налага да й бъде поставен стент на сърцето. Полицейското разследване приключва през август, а практикуваща неврология за американска медицинска компания жена е оневинена. От пролетта на миналата година 38-годишният Киприани пък има връзка с американската актриса Аналин Маккорд.