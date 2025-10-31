Б ратът на легендата на Манчестър Юнайтед Райън Гигс – Родри, ще се жени отново.

Той обяви годежа с новата си любов Виктория Филипс. Блондинката от Стокпорт е заедно с бившия полупрофесионален футболист от началото на миналата година. Именно Виктория обяви щастливата новина със съобщение в социалните мрежи.

„Не можах да кажа „да“ достатъчно бързо“, сподели новата любов на по-малкия от братята Гигс.

Годежът идва 14 години след като излезе наяве аферата между бившата жена на Родри – Наташа и Райън. 13-кратният шампион във Висшата лига е имал 8-годишна интимна връзка със снаха си, преди сексскандалът да стане публично достояние през 2011-а, когато Гигс още играеше в Юнайтед под ръководството на сър Алекс Фъргюсън. По-късно Наташа разкри, че е направила аборт от Райън 2 седмици преди сватбата си с Родри. В момента легендата живее с модела на бельо Зара Чарлз, от която има дъщеря.