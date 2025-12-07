В много странна ситуация изпадна Джулиана Мерхи, бивша Кралица на барабаните от школата по самба „Униао да Ила“.

Настоящата инфлуенсърка разкри, че очаква бебе в резултат на бурна връзка с футболиста Гил Балой. Освен майка обаче тя ще става и баба, тъй като дъщеря й Джована също е бременна.

37-годишната Мерхи с изненада разбрала, че е бременна от Гил, с когото се познава още от 2017 г. Той обаче вече е с друга жена и не посрещнал добре новината, че ще става татко. Поискал ДНК тест и Джулиана го направила. Това не променило нещата и някогашният национал на Бразилия продължил да не й оказва никаква подкрепа.

„Винаги съм пазила личния си живот в тайна. Предвид информацията, която беше разкрита, имам задължението да говоря открито и да потвърдя, че съм бременна с детето на Гил. Той е бащата на моето бебе, както е доказано от ДНК тест, извършен по негово искане. Изправена съм пред високорискова бременност, преминавам през период на голяма емоционална крехкост, с тежки пристъпи на тревожност, ограничавайки рутината си само до медицински прегледи и основни грижи за моето здраве и това на детето ми“, написа Джулиана в социалните мрежи.

След това не скрива огорчението си от незаинтересоваността на Гил към нея.

„Въпреки потвърждението за бащинство продължавам да преживявам този изключително деликатен период без присъствието, подкрепата или каквато и да е форма на помощ от бащата, който от самото начало избра да остане дистанциран и да игнорира съществуването на нашето бебе“, добавя Мерхи.

За разлика от нея дъщеря й Джована, която на 15 декември ще стане на 21 години, се радва на присъствието на мъжа до себе си в този важен момент. Тя не е активна в социалните мрежи и предпочита да споделя главно в бизнес профила на марката за дрехи под наем, която основаха заедно с Джулиана. Сега двете ще станат майки горе-долу по едно и също време.

Гил Балой е играл в Коринтианс, Крузейро и други отбори в Бразилия. Има сезони също така във френския Валансиен и китайския Шандонг Люненг. Между 2014 и 2017 г. записа 11 мача за националния отбор на Бразилия. За последно игра в Сантос редом до Неймар. Постепенно загуби място в титулярния състав и в началото на септември прекрати договора си с клуба.