Н апрежението в семейство Бекъм продължава да ескалира.

Изглежда, че шансовете на Дейвид и Виктория да се помирят с най-големия си син Бруклин стават все по-нищожни. Според американското списание Heat 26-годишният мъж дори обмисля да промени фамилията си заедно със съпругата си Никола Пелц.

„Мина почти година, откакто Бруклин за последен път е говорил с родителите си. Макар те да се опитват да изградят мостове помежду им, той не планира да се среща с тях, докато публично не се извинят на Никола, но знае, че това е малко вероятно да се случи. Той иска ново начало през 2026 г., което включва лична промяна. С Никола са говорили за това да се откажат от фамилното име Бекъм и просто да използват Пелц“, казва източник пред изданието.

Вероятността бъдещите внуци да носят фамилията Пелц би било голяма обида за Дейвид и Виктория, които градят марката Бекъм близо 30 години. Ако това се случи, явно няма да има връщане назад. Особено тежко приема неприятната ситуация бившата певица от Spice Girls, която е с разбито сърце и мечтае за помирение с първородната си рожба.