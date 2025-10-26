Т ежка катастрофа на "Сепанг" беляза надпреварата в Moto3, а и останали 2 при моторите. По време на тренировъчната обиколка, вече световният шампион Хосе Антонио Руеда, удари отзад швейцареца Ноа Дютвил, който се движеше много бавно . Двамата се размазаха на пистата и трябваше да бъдат транспортирани до болницата с хеликоптер .

По-късно стана ясно, че и двамата пилоти са били в съзнание през цялото време. Наложи се обаче сериозна промяна на графиците на трите състезания. Така състезанието в Moto3 беше намалено до 10 обиколки. Първа победа записа Фурусао от Япония.

Алекс Маркес пък спечели трета победа за сезона в MotoGP, след като уби конкуренцията с агресивно каране в първата и втората обиколка. Надпреварата бе провал за Беная, който третото място в генералното класиране. Там недостижим в момента е Маркс Маркес, а брат му Алекс е втори.