Г ригор Димитров е бил последният човек, когото Стефанос Циципас следвал в Инстаграм. Гръцката звезда запази профила си, в който има 2 млн. последователи, но вече не следва никого. Циципас, който бе особено активен в социалните врежи по време на връзката си с Паула Бадоса, реши да си даде почивка от тях.

„Искам да се детоксикирам. Използвах ги като убежище, за да избягам от целия стрес, който изпитвах заради контузията на гърба, и осъзнах, че прекарвам часове на телефона си, гледайки видеоклипове. Да стоим далеч от социалните медии, е въпрос на психично здраве: искам да вдъхновя други млади хора да направят същото“, обясни Стефанос пред гръцкия портал sdna.gr, преди да поведе Гърция срещу Бразилия за Купа “Дейвис”.

Заради личните си и физически проблеми бившият №3 в света се срина до №27. “Искам да разбера какво се случва с мен: по време на тренировките преди US Open бях добре, но веднага щом започнах да играя, проблемите се върнаха – оплака се Стефанос. - Освен това чувствам тревожност и това ми се отразява, както и липса на увереност в тениса - не съм спечелил почти никакви мачове през последните няколко месеца. Да видя, че не мога да се състезавам, е дълбоко обезпокоително. Напоследък преживях травма.“

„В Ню Йорк беше сложно за мен, защото излязох на корта с много съмнения: не знаех дали ще мога да завърша първия си мач. Очаквах да се чувствам много по-добре физически и имах много негативни мисли”, завърши Стефанос, който отпадна във II кръг, както и на „Ролан Гарос“. На другите два турнира от Големия шлем този сезон той изхвърча още на старта.