С ензационен кандидат се появи за президент на Международната автомобилна федерация (ФИА).

За първи път в надпреварата ще се включи жена. Става въпрос за 28-годишната Лаура Вилар. Амбициозната дама сама разкри за намеренията си с публикация в социалните мрежи. Разпространи и съобщение до медиите. „Моята амбиция е управление, което е по-демократично, по-прозрачно, по-отговорно и отворено за жените и новите поколения. Силно вярвам, че моторните спортове се нуждаят от разнообразие и иновации, за да продължат да вдъхновяват младите по цял свят“, казва в изявлението си Виларс, която е родена в Женева, Швейцария, и има диплома за мениджър от частен университет във Франция.

Изборите за президент на ФИА ще се проведат на 12 декември 2025 г. в Ташкент, Узбекистан. Доскоро се смяташе, че настоящият шеф Мохамед Бен Сулайем, който пое поста от Жан Тод през 2021-ва, няма да има никаква конкуренция за втория си мандат. През юли обаче кандидатурата си обяви бившият стюард на ФИА Тим Майер, а сега на преден план излиза и швейцарката Лора Виларс.

За да бъде регистрирана кандидатурата й, трябва да бъдат изпълнени немалко условия. Според изданието The Race административният отдел на ФИА не е получил нейната заявка.

Манифестът на Виларс включва пет точки, а самата тя твърди: „Можеш да бъдеш жена дори в тази мъжка област.“

Самата дама е действащ състезател, макар да открива страстта си към моторните спортове сравнително късно – на 14-годишна възраст. През 2023-та тя участва в Ultimate Cup Series, а миналата година кара във Формула 4 ОАЕ, както и Ферари Чалъндж Европа, категория Trofeo Pirelli AM. В момента е част от Европейските серии Лижие.

Освен това тя поддържа собствен YouTube канал, посветен на високите скорости. Също така има опит в продажбата на имоти и луксозни стоки.