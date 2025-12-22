К ирил Десподов направи пореден жест към родното си училище.

Капитанът на националния отбор се включи в традиционния коледен базар на школото. Средствата от него ще отидат за деца в неравностойно положение.

„Огромна благодарност към щедростта на Кирил Десподов, който отново се включи в инициативата“, написаха от СУ „Св. Пайсий Хилендарски“ в Кресна.

Футболистът редовно помага на училището си по различни начини, като не пропусна и тази година. Той не успя да присъства лично, тъй като базарът се проведе на 18 и 19 декември, а по това време нападателят все още имаше ангажименти с клубния си отбор ПАОК. В неделя той остана резерва при победата 2:0 у дома над Панатинайкос. Веднага след мача той се прибра в Кресна.

След 15 кръга в първенството на Гърция тимът от Солун е на трето място с 35 точки, с 2 по-малко лидера АЕК. Първият мач за 2026 година е на 6 януари срещу Атромитос за купата на страната.