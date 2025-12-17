Л ука Дончич изпълни ролята на Дядо Коледа в ЛА Лейкърс.

Словенецът изненада съотборниците, треньорите и служителите в клуба с електрически велосипеди Mercedes-Benz. И тъй като става въпрос за подаръци, те бяха опаковани красиво с блестящи панделки. Баскетболистите ги откриха, влизайки в съблекалнята.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Los Angeles Lakers (@lakers)

„Невероятно“, възкликна голямата звезда на Лейкърс Леброн Джеймс, видял велосипедите.

Според медиите в САЩ Лука е купил 103 броя, за които е платил 340 000 долара. „Нямам търпение да ходя с него до плажа. Страхотен жест, момчетата са много развълнувани“, заяви треньорът на отбора Джей Джей Редик. От клуба пък нарекоха словенеца Санта Лука.

 

