Л ука Дончич изпълни ролята на Дядо Коледа в ЛА Лейкърс.
Словенецът изненада съотборниците, треньорите и служителите в клуба с електрически велосипеди Mercedes-Benz. И тъй като става въпрос за подаръци, те бяха опаковани красиво с блестящи панделки. Баскетболистите ги откриха, влизайки в съблекалнята.
„Невероятно“, възкликна голямата звезда на Лейкърс Леброн Джеймс, видял велосипедите.
Luka Doncic bought a Mercedes-Benz N+ electric bike for every Dallas Mavericks player, coach, and support staff member.— Joe Pompliano (@JoePompliano) December 26, 2023
These bikes retail at $6,000, have dual motors, a top speed of up to 28 mph, and a 75-mile range.
Pretty sweet Christmas gift.pic.twitter.com/aBPKWvmmTm
Според медиите в САЩ Лука е купил 103 броя, за които е платил 340 000 долара. „Нямам търпение да ходя с него до плажа. Страхотен жест, момчетата са много развълнувани“, заяви треньорът на отбора Джей Джей Редик. От клуба пък нарекоха словенеца Санта Лука.