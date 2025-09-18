Д жорджина Родригес отново чака дете и е показала заобленото си коремче за първи път в Ню Йорк, където подчерта извивките си с тясна черна рокля. Това обяви известната испанска журналиста Алба Моралес в предаването Vaya fama! по Телесинко.

В ефира беше уточнено, че предложението за брак, което Кристиано Роналдо направи на моделката преди месец, е било провокирано именно от бременността й. „Той й подари пръстен след 9 години връзка, мотивиран по-скоро от практически, отколкото от романтични причини. Решиха да се оженят, защото там, където живеят, вече са си затворили очите от две години, защото не можеш да живееш заедно, без да си женен. А сега на всичкото отгоре, ако забременееш“, коментираха в тв студиото.

40-годишният нападател играе за Ал-Насър в Саудитска Арабия, като продължи договора си до 2027 г. Заради новата ситуация с Джорджина той се навил на сватба, за да не се конфронтира с властите и общественото мнение. Тържеството е планирано за юли 2026 г. след световното в САЩ, Мексико и Канада, което ще е последното за португалската звезда.

31-годишната Родригес не за пръв път става обект на слух, че отново ще става майка. Преди 6 г. новината, че носи дете, заля интернет, но тя побърза да я разсее: „В последно време пътувам доста – от самолет на самолет. Четири поредни дни ядох спагети. И аз съм човек, задържам течности, хормоните ми бушуват, а и все още се възстановявам от предишната бременност“.

По онова време дъщеря й Алана Мартина бе на 1,5 г. Втората й щерка от Роналдо – Бела Есмералда, през април навърши 3. Момиченцето се появи след тежко раждане и усложнения, вследствие на които футболистът и любимата му загубиха близнака на Бела. Първите три деца на играча са от сурогатна майка. Най-големият – Кристиано-младши, е на 15 г. и вече дебютира за юношите на Португалия. Близнаците Ева и Матео през юни навършиха 8 и са само с 5 месеца по-големи от Алана. Вчера в Инстаграм Джорджина пусна снимка, на която помага на децата с уроците по математика.