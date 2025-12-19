Г одежният пръстен за 3,7 млн. паунда, с който Кристиано Роналдо поиска ръката на Джорджина Родригес, беше тема на разговор и в последното й интервю за испанското сп. „Ел“.

„Красив е. Това е най-малкото, което той можеше да ми предложи след десет години чакане – пошегува се 31-годишната моделка. - Истината е, че когато ми предложи брак, това беше последното нещо, за което мислех. Бях толкова шокирана, че оставих огромния камък в стаята си и не го погледнах до утрото на следващия ден. Сватбата ни ще е малка 100%, няма съмнение за това“.

По въпроса дали обаче иска още по-голяма семейство, тя отвърна: „Много съм млада и Бог ще реши какво ще ни донесе бъдещето. Семейството означава всичко за вас. Сбъдната мечта, за която копнеех от дете. Произхождам от много малко семейство, съставено от майка ми, сестра ми и мен, така че винаги съм знаела, че искам много голямо. Заради петте ни деца вкъщи съм вихрушка, която никога не спира. Да имам помощ не означава, че нямам за какво да се грижа“.

Относно скромния им произход с футболната звезда Джорджина подчерта: „Нашата същност остава непокътната, въпреки че имаме различни финансови обстоятелства. Затова внушаваме на децата си ценностите. Те са свидетели на всички усилия, които влагаме, на това, че нищо не им е дадено, затова им напомняме колко е важно да бъдат борци и особено добри хора. Те са учтиви, отговорни и работят усилено в училище и в своите дейности. Най-вече упорстват в мечтите си. Това виждат и у дома“.

Преди къпане и лягане Родригес пуска на наследниците класическа музика, защото е романтична натура.