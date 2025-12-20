Б оксовата звезда Ебани Бриджис се завръща на ринга след двугодишна пауза. Русата бомбардировачка, както е известна австралийката, ще се бие срещу Алексис Араиза на 3 януари в Пуерто Рико. Бившата шампионка на IBF подчерта, че обича да позира по бельо. Нещо, което е очевидно за многобройните й фенове, които са свикнали да я виждат в провокативни тоалети на кантара. Ебани и сега няма да разочарова почитателите си.

„Имам огромни гърди и смятам да ги покажа“, заяви 39-годишната боксьорка в YouTube канала That Boxing Show With Johnny Nelson.

През декември 2023 г. тя загуби пояса си на IBF в категория петел от Мийо Йошида. После прекъсна кариерата си, след като забременя от партньора си Кел Брук, който също е световен шампион. Синът им Езера се роди през февруари миналата година.

Сега Бриджис смята да сложи отново ръкавиците и да подобри статистиката си в професионалния бокс, която към момента е девет победи и две загуби.