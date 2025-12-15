С лед седем сезона изгнание привържениците на Хамбургер са щастливи отново да подкрепят отбора на ниво Бундеслига.

Засега любимците им не се представят убедително при завръщането си сред най-добрите. Подкрепата към тях обаче си остава безрезервна. В домакинството срещу Вердер (3:2) през миналата седмица вниманието не бе насочено само към случващото се на терена. До известна степен шоуто открадна полицайката Сара, която се грижеше за реда по трибуните. Една от снимките, които публикува атрактивната служителка на реда от събитието, бързо стана хит в социалните мрежи.

На нея се вижда как, докато изпълнява служебните си задължения, възрастен запалянко, явно изгубил всякакво самообладание снима добре оформените й задни части. Хубавата Сара обаче не изглежда никак смутена, а и в профила й има и други разкрепостени фотоси.