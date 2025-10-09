М ауро Икарди прелива от щастие след тежкия развод с Уанда Нара. И не пропуска възможност да демонстрира любовта си към новата си годеница Чайна Суарес.

В паузата за националните отбори нападателят и актрисата заминаха за кратка ваканция в Мадрид. По информация на „Сабах“ Мауро е приготвил и наистина специален подарък, с който оставил Чайна без дъх. Красавицата получила от любимия фланелка на Галатасарай, чийто номер 9 и името й са избродирани със скъпоценни камъни.

Иначе бъдещето на Икарди в гранда от Истанбул може да се окаже под въпрос. В изминалия кръг в дербито с Бешикташ (1:1) на върха на атаката започна Виктор Осимен. Аржентинецът се появи в игра едва в 86-ата минута. Договорът на Икарди изтича в края на сезона и той иска да го поднови. От Галатасарай обаче изчакват с решението си.