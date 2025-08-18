С близо 19 млн. последователи в Инстаграм Пери Едуардс е сред най-популярните британски певици.

Извън сцената обаче годеницата на халфа Алекс Окслейд-Чембърлейн води трудни битки. 32-годишната блондинка сподели пред медиите на Острова, че агорафобията, която я измъчва от години, се е задълбочила до такава степен, че едва успява да напусне дома си.

„Когато съм на сцената, като поп звезда съм напълно в стихията си – смела и овластена. Но веднага щом се върна у дома зад затворени врати, тревожността се появява и просто отново ставам аз. Не мога да не се разстроя от ежедневните неща, които би трябвало да са лесни, като например да се кача в колата си и да шофирам до Лондон“, заяви Едуардс.

Агорафобията може да се изразява в силно притеснение от посещаване на многолюдни места, обществен транспорт, самотни и непознати места или такива, които са далеч от дома. Освен това прочутата певица страда и от паник атаки. „Ето защо никога не оставам сама. Никога. Винаги съм с някого“, обяснява тя.

Тя и Окслейд-Чембърлейн са заедно от 2016 г., през 2021 г. се роди синът им Аксел. Следващата година двамата се сгодиха. Миналия декември Пери обяви, че двамата с Алекс са готови за сватба.