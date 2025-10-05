Ф ранцузойката Осеан Доден се провъзгласи за първата тенисистка с операция за уголемяване на бюста. 28-годишната състезателка решила да си я направи, докато принудително бе извън корта за 10 месеца заради стар проблем с вътрешното ухо, който довел до световъртеж.

„Опитах да играя в сезона на закрито в края на 2024 г., защото тогава страдам по-малко, но психически беше твърде трудно и, честно казано, всичко това ме съсипа. Затова реших да си взема почивка, да се опитам да се излекувам и да се върна на върха. Проблемът все още не е решен, но е малко по-добре“, разказа Доден, чието топкласиране е №46 в света през 2017 г., а за 14-те си години в професионалния тенис тя е спечелила $2,1 млн. и една титла – в Квебек 2016. Големия си пробив за Големия шлем Осеан направи на Australian Open 2024, когато на 1/8-финал загуби от бъдещата финалистка Цинвън Чжън (Кит).

Последното й участие бе в Лимож през декември, а за завръщането си тя избра друг турнир в своята родина – в Реймс, където записа две победи. „Вече изиграх първия си мач след уголемяването на бюста. Не се срамувам от това и е доста добре. Това е нещо, което исках да направя отдавна и наистина се възползвах от почивката. Казах си: „Ако ще бъда извън корта шест месеца, мога да правя каквото си поискам". Трябваше да почивам два месеца след операцията, а когато играеш цял сезон, това е невъзможно. Предпочетох да го направя сега, отколкото на 40, когато се пенсионирам“, обясни пред RMC Sport.Доден, която е изключително щастлива от решението си и не съжалява, въпреки че мнозина са я предупреждавали, че това ще попречи на играта й.

"Не са малки, но това не ме притеснява, когато играя. Има адаптирани сутиени. Не съм сложила дини", успокои тя.

Относно бившата №1 Симона Халеп, която в началото на кариерата си намали своя бюст, Осеан коментира: „Тя имаше много големи гърди и това я ограничаваше. Истината е, че аз съм първата, която мисли за уголемяване. Във всичко трябва да има някой пръв“.