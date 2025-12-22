Жената на Фелипе Кайседо не спира да показва формите си.

П ищната половинка на еквадорския футболист Фелипе Кайседо – Мария Гарсия, подпали своите 1,1 млн. последователи в Инстаграм с кадри от Малдивите.

Там испанката прекара вълшебна ваканция заедно с 9-годишната си дъщеря от бившия нападател на Манчестър Сити и Лацио.

Този сезон той се върна към корените си, като подписа със своя първи клуб – Барселона де Гуаякил, рекордьор по титли в родината му. „Градът ни е един от най-опасните в Южна Америка – разказва Кайседо. – Като дете се опитвах да не излизам вечер, но освен по крайна необходимост. До сериозни неприятности не се стигнах, винаги имаше някой да ме спаси. Бедни квартали, нападения, кражби – както във филмите. Аз ужасно много се биех, до кръв, беше невъзможно другояче. Не знам какво щеше да ми се случи, ако не беше футболът“.

Благодарение на него сега семейството му живее в Дубай, където при завръщането си ом Малдивите, Мария Гарсия побърза да се изруси.