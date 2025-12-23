М ароко започна отлично участието си за Купата на Африканските нации, чийто домакин е.

В откриващия мач на турнира „Атласките лъвове“ се наложиха с 2:0 над Коморските острови дадоха надежди на феновете, че ще бъдат сериозен претендент за трофея. Първото попадение отбеляза крилото на Реал Мадрид Брахим Диас. За негово съжаление на трибуните на стадиона в този важен момент не бе партньорката му Луз Мендес, която има медицински проблем.

„Поради медицински причини не можах да пътувам до Мароко за този мач. Наистина опитах всичко, но в момента приоритет е пълното ми и бързо възстановяване, за да бъда готова за следващите мачове. Наистина ме натъжава, че не съм там, но ще подкрепям отдалеч. Няма да пропусна следващите“, написа инфлуенсърката.

Диас и останалите звезди на Мароко имат отлични шансове да спечелят втора титла в историята на най-престижния турнир в Африка. Единствената досега бе извоювана през 1976 г.