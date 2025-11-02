Diema Sport

12:45 ЦСКА – Монтана, efbet Лига

15:15 Арда – Левски, efbet Лига

17:45 Черно море – Лудогорец, efbet Лига

20:00 Баскетбол: Баскония – Тенерифе, Лига Ендеса

22:30 НБА: Оклахома Сити Тъндър - Ню Орлийнс Пеликанс

Diema Sport 2

13:30 Баскетбол: Сарагоса - Реал Мадрид, Лига Ендеса

16:00 Уест Хем – Нюкасъл, Висша лига

18:30 Манчестър Сити – Борнемут, Висша лига

21:00 АЕК – Панетоликос, Суперлига

01:00 НБА: Кливланд Кавалиърс - Атланта Хоукс

Diema Sport 3

14:30 Фортуна Дюселдорф – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига

16:30 Кьолн – Хамбургер, Бундеслига

19:00 Дневник НБА

19:30 Пансерайкос – ПАОК, Суперлига

21:45 Брест – Лион, Лига 1

Nova Sport

14:00 Саут Шийлдс – Шроузбъри, ФА Къп

16:00 Рен – Страсбург, Лига 1

18:30 Волфсбург – Хофенхайм, Бундеслига

MAX Sport 1

16:00 Тенис, ATP 1000: Париж

19:00 Волейбол - Серия А1: Модена - Перуджа

22:00 Nascar Cup Series: Състезание в Аризона

MAX Sport 2

13:00 Национална баскетболна лига: Спартак Плевен – Берое

20:00 НФЛ: Питсбърг Стийлърс - Индианаполис Колтс

23:20 НФЛ: Бъфало Билс - Канзас Сити Чийфс

MAX Sport 3

13:30 Верона – Интер, Серия А

16:00 Фиорентина – Лече, Серия А

19:00 Парма – Болоня, Серия А

21:45 Милан – Рома, Серия А

MAX Sport 4

15:00 Леванте – Селта, Ла Лига

17:15 Алавес – Еспаньол, Ла Лига

19:30 Барселона – Елче, Ла Лига

22:00 Бетис – Майорка, Ла Лига

00:15 НХЛ: Ню Йорк Айлъндърс - Кълъмбъс Блу Джакетс

RING

16:00 Селтик - Рейнджърс, Купа на лигата, полуфинал

22:30 Порто – Брага, Примейра лига

EUROSPORT

08:00 Снукър: Международен шампионат, първи кръг

15:30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк

EUROSPORT 2

10:20 Колоездене: Критерум Сингапур, мъже

14:40 Колокрос: Трофей Локерен, жени

15:55 Колокрос: Трофей Локерен, мъже

18:30 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, волна програма, мъже

20:40 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, волна програма, танцови двойки

