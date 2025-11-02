Diema Sport
12:45 ЦСКА – Монтана, efbet Лига
15:15 Арда – Левски, efbet Лига
17:45 Черно море – Лудогорец, efbet Лига
20:00 Баскетбол: Баскония – Тенерифе, Лига Ендеса
22:30 НБА: Оклахома Сити Тъндър - Ню Орлийнс Пеликанс
Diema Sport 2
13:30 Баскетбол: Сарагоса - Реал Мадрид, Лига Ендеса
16:00 Уест Хем – Нюкасъл, Висша лига
18:30 Манчестър Сити – Борнемут, Висша лига
21:00 АЕК – Панетоликос, Суперлига
01:00 НБА: Кливланд Кавалиърс - Атланта Хоукс
Diema Sport 3
14:30 Фортуна Дюселдорф – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига
16:30 Кьолн – Хамбургер, Бундеслига
19:00 Дневник НБА
19:30 Пансерайкос – ПАОК, Суперлига
21:45 Брест – Лион, Лига 1
Nova Sport
14:00 Саут Шийлдс – Шроузбъри, ФА Къп
16:00 Рен – Страсбург, Лига 1
18:30 Волфсбург – Хофенхайм, Бундеслига
MAX Sport 1
16:00 Тенис, ATP 1000: Париж
19:00 Волейбол - Серия А1: Модена - Перуджа
22:00 Nascar Cup Series: Състезание в Аризона
MAX Sport 2
13:00 Национална баскетболна лига: Спартак Плевен – Берое
20:00 НФЛ: Питсбърг Стийлърс - Индианаполис Колтс
23:20 НФЛ: Бъфало Билс - Канзас Сити Чийфс
MAX Sport 3
13:30 Верона – Интер, Серия А
16:00 Фиорентина – Лече, Серия А
19:00 Парма – Болоня, Серия А
21:45 Милан – Рома, Серия А
MAX Sport 4
15:00 Леванте – Селта, Ла Лига
17:15 Алавес – Еспаньол, Ла Лига
19:30 Барселона – Елче, Ла Лига
22:00 Бетис – Майорка, Ла Лига
00:15 НХЛ: Ню Йорк Айлъндърс - Кълъмбъс Блу Джакетс
RING
16:00 Селтик - Рейнджърс, Купа на лигата, полуфинал
22:30 Порто – Брага, Примейра лига
EUROSPORT
08:00 Снукър: Международен шампионат, първи кръг
15:30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк
EUROSPORT 2
10:20 Колоездене: Критерум Сингапур, мъже
14:40 Колокрос: Трофей Локерен, жени
15:55 Колокрос: Трофей Локерен, мъже
18:30 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, волна програма, мъже
20:40 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, волна програма, танцови двойки