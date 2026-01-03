С едемкратната световна шампионка по бързо пързаляне с кънки Юта Лердам получи най-добрия подарък за 27-я си рожден ден. Красивата нидерландка получи допълнителна квота от местната федерация и ще бъде в отбора за олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо.

Лердам, която е годеница на инфлуенсъра боксьор Джейк Пол, падна в квалификационното състезание на 1000 м. Това сякаш разби надеждите й да се състезава в дисциплината при жените. Тя обаче успа да си осигури място на 500 м. „Само девет нидерландки могат да се класират за игрите. Бях една от деветте в моите 500 метра. С едно място, което все още беше свободно на 1000 метра, решиха да ме добавят. Това, което ме прави най-щастлива, е, че това решение не ощетява друга жена. Толкова съм благодарна, че всичко се получи. Милан, ето ни“, написа щастливата Юта.

Пол, който наскоро загуби на ринга от Антъни Джошуа, но пък се обогати с 90 млн. долара, реагира веднага на съобщеното и поздрави любимата си. Двамата са заедно от 2023 г.