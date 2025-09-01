Д жорджина Родригес за първи път показа годежния пръстен от Кристиано Роналдо по време на официално събитие.

31-годишната половинка на португалеца пристигна във Венеция за 82-рото издание на филмовия фестивал. Тя пристигна облечена в стилен черен тоалет, на който пръстенът с диаманти на стойност 5 милиона долара.

Стилистите пък изчислиха, че останала част от тоалета – пола, блузи, обувки и накити, струва малко над 70 хиляди.

По-късно, вече при официалното си дефилиране по червения килим, тя облече черна дантелена рокля.

„Благодарна съм да бъда тук“, написа Джорджина в Инстаграм, където има впечатляващите 40,7 милиона последователи.