Б ившият вратар на националния отбор и легенда на Лудогорец Владислав Стоянов и любимата му Николета Говедарова вдигнаха пищна сватба. Дамата живее от дълги години във Виена.

По любов родният страж се премести при нея в Австрия, а след няколко години съжителство в началото на април двамата се сгодиха. Сега минаха и под венчилото. Уважиха ги роднините и много приятели.

Сред гостите на сватбата бе и футболистът на Ботев (Пловдив) Ивелин Попов. Щастливите младоженци споделиха в социалните мрежи множество кадри.