В ратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа има нов повод за гордост.

Съпругата му Мишел Герциг Куртоа направи своя дебют в музикалната индустрия. Красивата моделка и бизнесдама изпълни парчето си Summer Paradise на известен фестивал за електронна музика.

„В стил афро хаус и наистина е нейното пеене. Дълго време хората смятаха, че трябва да използва гласа и таланта си, но тя не искаше. Наскоро обаче влезе в студиото и сега първият й сингъл е готов. Любопитен съм да видя какво ще се получи от това“, сподели стражът, който е най-големият фен на Герциг.

Самият Куртоа има опит в музикалния бизнес и е собственик на своя марка, която подкрепя млади белгийски изпълнители. Сега може да подкрепи и любимата си.

„Сделката все още не финализирана. С Мишел се преговаря много трудно“, отбеляза асът на Реал Мадрид.

Куртоа и Герциг се ожениха през 2023 г. През март следващата година се роди дъщеричката им Ели. Вратарят има още две деца от предишна връзка.