Гришо и Ейса са една от най-актуалните звездни двойки по света и у нас.

Г ригор Димитров заведе приятелката си Ейса Гонсалес на романтична ваканция в Средиземно море.

Докато най-добрият български тенисист се възстановява от контузия в гръдния мускул, получена на „Уимбълдън“, мексиканската актриса си дава почивка от ангажиментите в киното, а двамата се наслаждават на плаване с яхта край красиви морски брегове.

От снимките и видеата в социалните мрежи се виждат емблематичните фаральони, което подсказва, че са в покрайнините на италианския остров Капри. Мястото е известно сред туристите и се намира близо до популярните за западното крайбрежие на Италия градчета Амалфи и Соренто.

Гришо сподели няколко снимки от ваканцията, като една от тях предизвика усмивки с надписа „Шефката“ – така той нарече Ейса, седнала на яхтата с коси, развени от морския бриз.