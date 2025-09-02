Самар Сатамиан е добра приятелка на Гришо, а нейна картина краси дома на тенисиста ни.

Григор Димитров се прибра в Хасково заради ангажимент, свързан с благотворителната си фондацията.

Преди да пристигне в България, първата ни ракета срещна любимата си жена с близката до сърцето му Самар Джашан Сатамиян. 54-годишната дама е известна художничка, лайфкоуч и спортен психолог. Няколко нейни картини красят дома на Димитров в Монако. Пред една от тях, изобразяваща гола жена, позираха за снимка тя, Гришо, Ейса и съпругът на художничката Патрик.

„Когато смехът, приятелството, любовта и изкуството са споделени, всичко свети по-ярко“, написа майката на две деца Самар. Чаровната брюнетка е палестинка, родена в Йордания. Завършила е американския университет в Бейрут и е работила за УНИЦЕФ.

Някои фенове пък видяха прилика между мексиканската изгора на българина Ейса и момичето на картината, която художничката нарисува специално за него през 2020-а. Тогава тя написа: „Толкова се гордея, че създадох картина по поръчка за Григор Димитров. Работихме заедно, за да изберем цветова схема и тема, които да съответстват на неговия стил и дом. Обичам да виждам как картините ми оживяват.“

За Григор през септември предстои участие във форум за дълголетие, който ще се проведе на 19-и в Санкт Мориц, Швейцария.