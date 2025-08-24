П арите не са всичко във футбола. Доказа го халфът на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт.

25-годишният атакуващ халф бе замесен в една от най-големи трансферни саги през лятото. Тотнъм направи пътека до „Сити Граунд“ в опит да подпише договор с английския национал.

„Шпорите“ първо предложиха откупната клауза на играча в размер на 60 млн. паунда, а след това дори бяха готови да платят повече. Личните условия на Гибс-Уайт пък щяха да бъдат в пъти по-добри, но той избра да остане в Нотингам, като дори парафира нов 3-годишен контракт с клуба. Сега в Англия разкриха, че причина за решението му е трудната бременност, която е имала партньорката му Бритни де Вилиърс. В крайна сметка всичко бе наред и сексапилната инфлуенсърка роди второто им дете.

„Беше наистина труден период за мен и годеницата ми. Роди ни се второ дете, но имаше няколко усложнения преди това. Исках да бъда професионалист и да оставя нещата да се наредят така, както трябва. Твърдо вярвам, че всичко се случва с причина. Радвам се на решението си и съм повече от щастлив“, заяви Гибс-Уайт.