С ветовният шампион от Мондиал 2022 Кака и ослепителната му съпруга Каролина Диас украсиха ревюто на Виктория Бекъм в Париж. Бразилската моделка, която е омъжена за футболната звезда от 2019 г., показа кадри как специално се е подготвила с гримьор и фризьор за голямата вечер на Пош Спайс в рамките на Седмицата на модата. 43-годишният Кака сияеше усмихнат до половинката си, а освен това си побъбри с бившия си съотборник в Милан Дейвид Бекъм.

От Каролина, която това лято отпразнува 30-ия си рожден ден, Кака се радва на дъщери Естер (4 г.) и Сара (2).

Преди това бившият халф 10 г. имаше брак с детската си любов Каролине Селико. Той се ожени девствен за нея през 2005-а, а набожната певица го дари със син Лука (17 г.) и дъщеря Изабела (13). „Кака никога не ме е предал. Държеше се добре с мен, даде ми прекрасно семейство, но не бях щастлива, нещо ми липсваше. Проблемът бе, че той беше твърде перфектен за мен“, сподели 38-годишната Каролинe, която вече е омъжена за Едуардо Скарпа, от когото роди син Рафаел през май 2024 г.