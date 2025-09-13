З ашеметяващата бивша офис служителка Ред дела Крус се нареди сред момичетата на ринга в боксовия сблъсък между Канело Алварес срещу Терънс Крауфорд. 35-годишният мексиканец ще защитава всичките си световни титли в супер средна категория срещу 2 г. по-възрастния американец в Лас Вегас рано в неделя сутрин.

Дела Крус има огромен опит в бойните спортове, като 10 г. бе част от семейството на UFC, съчетавайки задълженията си с работа от 9 до 17 като секретарка. „Когато работех в Сидни, стоях тихо, без грим, работех здраво. Имах възможността да живея тези два много различни живота и бях щастлива“, разказа 32-годишната брюнетка, която бе избрана да носи табелките в ММА битките след конкурс в Азия през 2015 г. Атрактивната Ред е австралийка, израснала във Филипините, а сега ще натрупа нова аудитория, тъй като боксовият двубой на стадион „Аледжайънт“ бе предаван по Нетфликс.

„Сега изживявам мечтата на мама, която искаше да е модел или кралица на красотата. Следвах този път за себе си, но и за да я накарам да се гордее. Сега, когато млади момичета ме питат за съвет, им казвам: „Мечтайте за невъзможното. Може би просто ще се случи“, завърши Ред.