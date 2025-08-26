Г ерманката Клаудия Шифър влезе в ролята си на първа дама в английския Брентфорд.

Супермоделът от 90-те години на миналия век облече червено-белия раиран екип на отбора с прякор „пчелите“ и донесе късмет при победата 1:0 над Астън Вила във втория кръг на Висшата лига. Тя дори влезе в съблекалнята и се похвали: „Сега знам какво е да си пчела майка! Чест е да бъда част от този прекрасен кошер.“

54-годишната Шифър, преди години обявена най-секси жена в света, стана част от английския клуб, след като нейният съпруг Матю Вон купи част от акциите. Красивата моделка и продуцентът на „Две димящи дула“ и „Гепи“ сключиха брак през 2002. Клаудия демонстрира пристрастията си към Брентфорд още миналия декември, когато се появи на трибуните при загубата 0:2 от Нотингам в компанията на двете си дъщери.