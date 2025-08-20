К оварен вирус отказа Яник Синер във финала на Мастърса в Синсинати срещу Карлос Алкарас.

За световния №1 в тениса обаче не липсваха и положителни емоции в турнира. Между мачовете италианецът бе заснет да гушка бездомно кученце, донесено заедно с още няколко събратя по съдба от местна организация за животни. Клипчето на проявената нежност от страна на Синер стана много популярно в социалните мрежи.

Един от доброволците в турнира – Фил Карвър, харесал четириногия симпатяга и го осиновил. Като чул за това, тенис звездата пратил хора да намерят човека, след което го почерпил с торта по случай рождения си ден.

„Накараха ме да вляза и Синер ме прегърна силно три пъти и каза: Ти си добър човек!“, разказва Карвър и добавя: „Отговорих му: Не, ти си добър човек, защото обичаш кучета. Беше много яко“, разказва щастливият Карвър.

Той веднага избрал друго име на малкото четириного, което в приюта се казвало Ардeн.

„Кръстихме го Яник. Това е малкият Яни“, казва доброволецът.

Самият Синер наскоро дари крупна сума за съоръжение от 15 хектара близо до Болоня, което не е обикновен приют, а лечебен център за малтретирани и травмирани животни.