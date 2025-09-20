А сът на Макларън Ландо Норис за първи път говори за своята ослепителна приятелка Маргарида Корсейро.

Заемащият второ място във временното класиране при пилотите даде обширно интервю за местното издание на модното списание „Вог“.

„Запознахме се преди няколко години, но никога не бяхме наистина заедно“, казва Норис, очевидно доста срамежливо. Всичко в нея е специално. Тя е човек, с когото мога да бъда себе си. Много е земна и освен това живее доста луд живот. Хубаво е, когато и двамата можем просто да наемем лодка за деня или да се приберем заедно и да се отпуснем. Най-голямото нещо, което се опитвам да променя, е да я накарам да се занимава с голф. Тя мрази голфа“, добави Ландо.

Той сподели, че Маги има доста по-голям опит от него в социалните мрежи, като му помага да се справя по-лесно с негативните коментари там.