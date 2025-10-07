Я влението в зимните спортове Естер Ледецка подкрепи Тервел и Малена Замфирови в битката им алпийският сноуборд да остане в олимпийската програма за игрите през 2030 г. Младите български звезди заснеха две клипчета в Инстаграм в подкрепа на своя спорт, а 16-годишната Малена държа силна реч по темата на 45-ия семинар на Европейските олимпийски комитети (EОК) и форума на Олимпийска солидарност в Малта.

По този повод Ледецка, която е единствената с олимпийски и световни титли и в ските, и в алпийския сноуборд, написа в социалните мрежи: „Изцяло стоя зад думите, казани от Замфирови. Благодаря ви, приятели!“.

„Нека припомним на всички, че алпийският сноуборд е един от най-невероятните спортове и той принадлежи на олимпийските игри“, допълни 30-годишната чехкиня, която в Пьонгчанг 2018 триумфира на Супер Г и в паралелния гигантски слалом, където повтори успеха си и в Пекин 2022. Именно тази дисциплина е застрашена от отпадане наред със северната комбинация, а окончателното решение ще бъде взето след анализиране на зрителския интерес в Милано/Кортина 2026.

Комисията по олимпийската програма на МОК преразглежда списъка още от юни 2024 г. с цел игрите да останат „балансирани, ориентирани към младите и икономически ефективни“.