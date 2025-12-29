Л юбовта в ЦСКА няма край. Изглежда играчите използват ваканцията, за да свършат наистина важните неща в живота. Наскоро вратарят Фьодор Лапоухов се сгоди за половинката си, а по-рано днес Йоанис Питас се ожени за своята любима.

От пост в Инстаграм стана ясно и, че защитникът Адриан Лапеня се е престрашил да зададе най-важния въпрос на своята половинка Мая. И за негова радост тя се е съгласила за се омъжи за него. "Тя каза да", бе краткият надпис по пост с три снимки. На тях се вижда как Лапеня пада на коляно, а на другите си личи вече пръстенът на ръката на Мая.

Интересно е, че един от първите, които ги поздравиха бе бившият им съотборник Лиъм Купър, който бе изритан от "Армията" по-рано тази година.

