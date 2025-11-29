Н ова спортна двойка влезе в светлините на прожекторите в САЩ.

Клюката, която витае още от май месец, сега получи и потвърждение – защитникът от НФЛ Майлс Гарет и олимпийската шампионка в сноуборд халфпайп Клои Ким са заедно.

Двамата обявиха любовта си с публична целувка преди мача на неговия Кливланд Браунс срещу Лас Веган Райдърс, спечелен с 24:10. 25-годишната спортистка беше на трибуните, за да подкрепя своето момче.

„Изцапах ти екипа с червилото си“, извини се на футболиста звездата в зимните спортове. „Не ти вярвам“, прошушна закачливо 4 години по-големият от нея Майлс и за втори пет целуна Клои. Тя от своя страна му пожела успех, на което той отвърна „Благодаря ти, любов моя“.

Ким, която е родена в Лонг Бийч, Калифорния, от родители от Южна Корея, започва да тренира сноуборд, когато е на 4. Тя има два златни медала в дисциплината халфпайп от олимпийските игри през 2018 и 2022 г., както и три от световни първенства.