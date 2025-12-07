М айката на Стефанос Циципас – Юлия, призна, че връзката на сина ѝ с Паула Бадоса му е повлияла психически и дори го е разсейвала.

„Връзката им беше сложна от началото до края. От една страна, тя го разсейваше от тениса, а от друга, раздялата го удари силно. И двамата влязоха във връзката вече „наранени“ – страдаха от физическа болка. Когато започнаха да излизат, Паула изобщо не играеше заради травма в гърба. Връзката им не беше обикновена, ежедневна. Отношенията им бяха от разстояние. Но в нито един момент не е имало възможност Стефанос да прекрати кариерата си заради любовта им“, сподели Юлия пред сръбския „Телеграф“.