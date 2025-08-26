Мик и Лайла Хасанович се разделиха през пролетта. Сега и двамата имат нова тръпка.

М ик Шумахер заведе новото си гадже при мама Корина, за да запознае едната любима жена с другата, съобщи „Билд“.

Синът на легендата във Формула 1 Михаел Шумахер изкарал няколко приказни дни с изгората си в Майорка и я разходил с лодка в компанията на своя агент Дирк Мюлер и още един член на семейството. Името на дамата, завладяла сърцето на пилота, е Алисия Пичони. Тя е служител на британски отбор в моторните спортове, съобщава още изданието.

На испанския остров двамата са забелязани да се разхождат ръка за ръка. Близки до семейство Шумахер обаче твърдят, че те все още са в процес на опознаване.

За авантюрата на 26-годишния немец се говори още от юли заради някои публикации в социалните мрежи. В началото на август пък Алисия била до любимия при първото му участие в състезание по триатлон край Женевското езеро, където той живее. В дебюта си Мик измина разстоянието от 53,5 км за 2:46:29 часа, което му отреди 58-о място от 171-о място в неговата възрастова група. „Малко разнообразие с първия ми триатлон. Ще поддържам тялото си във форма за остатъка от сезона“, написа Мик, който тогава все още таеше надежди за завръщане във Формула 1.

По сходен начин Шумахер-младши действаше и с предишното си гадже – датската моделка Лайла Хасанович. И с нея той се показа преди две години на яхта в Майорка, където семейството му има имот. Именно в него от няколко години се намира баща му Михаел, който в края на декември 2013-а падна и удари главата си, докато караше ски. Оттогава той претърпя няколко операции и достъп до него имат достъп само ограничен кръг хора.

Мик и Лайла се разделиха през изминалата пролет, а малко след това русокосата хубавица беше издебната със световния №1 в тениса Яник Синер. Тя беше на трибуните и за финала на „Уимбълдън“, който италианецът спечели срещу Карлос Алкарас.