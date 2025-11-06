Б ългарската суперзвезда в световната федерация по кеч Мирослав Барняшев може да е човекът, който ще пенсионира Джон Сина. Става ясно, че Русев, както е прякорът му, ще участва в елиминационен турнир, който да определени последния съперник на легендата. Цяла година Джон Сина се сбогува с кеча, а на 13 декември във Вашингтон ще е последният му официален мач. В турнира, който ще определени съперника на Сина, Русев ще стартира с мач срещу Деймиън Прийст. Двубоят ще е в следващия епизод на "Първична сила".

А в този епизод Русев направи строхтно промо, а в неговия край дори проговори на български, нещо, което редовно правеше в първия си рън в WWE, когато една от най-големите му вражди бе именно срещу Сина.

