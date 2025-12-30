С ексапилната бразилска близначка Кий Алвеш вече е майка на момиче.

25-годишната красавица, която е неосъщественият мокър блян на Неймар, роди на 26 декември от кънтри певеца Бруно Роса. Бебето е момиче и ще носи името Росамария. „Днес е най-хубавият ден“, написа под поста с новината за бебето Кей, сестрата на Кий.

Преди години Неймар си бе паднал много по двете и първо предложи секс на едната, после на другата, а накрая си поиска и тройка. Във всеки един от случаите обаче удари на камък.

Хубавите бразилки не могат да се похвалят с големи успехи във волейбола, но за сметка на това в социалните мрежи се радват на огромна популярност. Мама Кий има 16 милиона последователи в Инстаграм и печели много добри пари. С част от тях си купи огромно имение в Сао Пауло.