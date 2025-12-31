С имемон Николов даде обширно интервю пред американския подкаст Out of System, в което говори за кариерата и личния живот.

Мони не подмина и темата за гаджетата. „Много внимавам, когато харесам някое момиче. Никога не знам дали харесва мен самия или славата, феновете, парите. В повечето случаи връзките приключват заради мен, тъй като си казвам, че това е фалшиво. Прекалено съм предпазлив. Но когато истинското момиче се появи, няма да ме интересува какво се пише и говори“.

Мони Николов заяви още, че е доволен от адаптацията си в руския Локомотив (Новосибирск). „Тук съм напълно сам, но дойдох само за волейбол. Чувствам се напълно свободен, не ми се е налагало да готвя нито веднъж. Просто играя волейбол и почивам. Ям, спя и прекарвам времето си в залата“.

Той обясни още, че е избрал офертата на Локомотив пред тази на италиански отбори, тъй като искал да се бори за трофеи и да играе редовно. За еуфорията, която предизвикаха той и брат му Алекс сред феновете във Филипините по време на световното първенство заяви: „Чувствах се като Леброн Джеймс“.