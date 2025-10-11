З вездата на Ал Насър Кристиано Роналдо е открил здравна клиника в Рияд, столицата на Саудитска Арабия. 40-годишната звезда признава, че има фобия от оплешивяване и именно заради това е отворил център за присаждане на коса. „Ако ме видите без коса, няма да съм същият човек“, каза Кристиано. „Да правиш всичко с коса е по-добре. Мисля, че да. Предпочитам да е така. Но на много хора не им пука дали имат коса или не. Мисля, че изглеждам по-добре с коса. Това е само мое мнение. И знам, че се шегуваме, но никой не бива да се срамува. Това е нещо позитивно, което можеш да направиш за себе си. Понякога хората се шегуват малко като нас, но всъщност е много позитивно нещо“, добави португалският футболист.

„Хората ходят в клиниката малко срамежливо. Защото преди пет години това беше стигма. Но сега е различно. Хората гледат на това по различен начин. Виждат го сякаш отиват на зъболекар за преглед. Косата е абсолютно еднаква, защото имаме уникални тела. И всичко си идва на мястото. Мисля, че трябва да си уверен със или без коса. Мисля, че с коса е по-добре. Чувстваш се комфортно със себе си. Мисля, че това е най-важното нещо. Харесва ми това. Мисля, че е важен разговор.

Увереността не идва отвън, тя винаги идва отвътре, но винаги е хубаво да изглеждаш добре и отвън. За мен, както казах, здравето е ключово. По-доброто здраве, според мен, означава по-дълъг живот. Както казахте, моят фокус е да бъда част от големи компании, свързани със здравето. Имам и други здравни компании, които не са свързани с косата. Така че съм щастлив, че помагаме на самочувствието на хората тук“, каза още Кристиано Роналдо.

