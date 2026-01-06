Н ападателят на Байерн Луис Диас издаде първата си песен.

В „Обещанието“ той изобразява пътя на колумбийския национал от бедността в детството до голямата сцена в световния футбол.

„Моля Бог да не ме изостави и да ме просветли. Защото не искам да наруша обещанието, което дадох на семейството си, че скоро ще им купя къща“, разкрива в текста обещанието, което е дал като малък настоящият голаджия.

Клипът към песента връща лентата в стаята на бъдещата звезда, облепена по стените с плакати на Кристиано Роналдо, Пеле, Пирло и, разбира се, на прочутия му сънародник Карлос Валдерама. В крайна сметка Луис успява да удържи на думата си.

„Купих къщата. Не ми повярваха, но преодолях страховете си и преместих родителите си от квартала“, пее футболистът.

В клипа към парчето се появяват и родителите на Диас - Силенис и Мануел, които през 2023 г. преживяха кошмарни мигове, след като бяха отвлечени. Преди да облече екипа на Байерн, нападателят направи име в Порто и Ливърпул.