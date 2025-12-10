Н ападателят Омар Мармуш изненада съотборниците си в Манчестър Сити с новината, че се е сгодил.

Египтянинът пази в строга тайна личния си живот, а преди два дни открехна леко вратата. Оказа се, че е предложил брак на любимата си Джейлън Ел Габас. „Моята мечта 11:11 се сбъдна“, написа 26-годишният играч, който премина в Сити преди началото на сезона от германския Айнтрахт (Франкфурт).

Така Мармуш ще пътува за Купата на Африка като сгоден мъж. Турнирът ще се проведе в Мароко от 21 декември до 18 януари, като Египет е в група с ЮАР, Ангола и Зимбабве.

Нападателят разкри коя е жената до него през април. Джейлън е направила профила си в социалните мрежи достъпен само за избрани, но се знае, че работи като маркетинг специалист. Завършила е университета в Съсекс през 2021-а, а също така има опит като моден консултант. Чернокосата хубавица е тренирала скуош и може да се похвали с успехи на ниво девойки до 19 години.