Л юта женска свада заема централно място във футболните среди на Бразилия в последните няколко дни.

От двете страни на барикадата са Таина Кастро и Каролине Лима, които преди около две години си размениха мъжете. Първата се раздели с Лео Перейра от Фламенго и се хвана с Едер Милитао от Реал. Каролине пък извървя обратния път. Сега тя се хвърли да брани любимия, който бе изправен пред съда за неплатени издръжки на двете си деца – 5-годишната Хелена, и Матео, на 4.

Съдът постанови 29-годишният Перейра да се издължи в рамките на 72 часа, в противен случай щял да бъде арестуван. Бясна, Каролине, която е майка на дъщеря Сесилия от Милитао, скочи на жената, която сега е с бившия й. Тя публикува видео в социалните мрежи, в което твърди: „Таина превръща живота ни в ад. Тя използва децата. Купува си чанти с разни други скъпи вещи и плаща с картата на Лео. И не е само това. Парите уж са за издръжка, а е платила таксата си за обучение по медицина, въпреки че вече не посещава лекция и е замразила обучението си“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таина не й остана длъжна и също използва социалните медии, за да изложи своята позиция. „Не съм тук, за да споря с тези, които говорят глупости. Но както аз нямам нужда съпругът ми да ме защитава, така и бащата на моите деца не трябва да се крие зад фалшиви истории, разказани от някого, който не знае и 1% от общата ни история“, заяви лудата по фитнеса дама, която през това лято мина под венчилото със защитника на Реал Едер Милитао и официално взе фамилията му.

Тя разкри и драматичен момент от живота си с Перейра. „Исках да запазя имиджа му, но вече не виждам смисъл. „Бях бременна в третия месец с Матео, когато се наложи да го прибера пиян от публичен дом. Почти загубих сина си. А след това го намерих да спи на пода в кухнята“, изля мъката си Таина и дори показа видео, на което се вижда спящият на земята защитник. „В онзи ден се събудих в кръв. Имах хематом, който растеше. Не можех да вдигна Хелена, дори не трябваше да се изкачвам по стълбите, тъй като лекарят каза, че може да пометна“.

